В Лондоне назвали лауреатов премии BAFTA TV

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Британская академия кино и телевизионных искусств вечером в воскресенье в Лондоне вручила премии создателям лучших национальных сериалов прошедшего года, сообщает The Hollywood Reporter.

Победителем в главной номинации (лучший драматический сериал) стала "Счастливая долина" с Сарой Ланкашир в главной роли, которая была названа лучшей актрисой. Победу "Счастливой долине" в обеих категориях уступила масштабная историческая картина "Корона", которая до этого получила два "Золотых Глобуса".

The incomparable Sarah Lancashire has won the Leading Actress @BAFTA Award for her amazing work in #HappyValley! pic.twitter.com/wy7DN1PIhK — Red Production Co. (@RedProductionCo) 14 мая 2017 г.

Награду за лучшую мужcкую роль получил Адиль Ахтар, сыгравший в "Убита моим отцом". Бенедикт Камбербэтч, для которого эта номинаиця стало шестой, - на этот раз за игру в шекспировской экранизации "Пустая корона", - вновь остался ни с чем.

Лучшим актером второго плана стал Том Холландер за работу в экранизации романа Джона Ле Карре "Ночной администратор".