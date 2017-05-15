Постпред США при ООН заявил о "закручивании гаек" в отношениях с Пхеньяном

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".

"То, что мы собираемся делать, - это закручивать гайки. Он это чувствует", - заявила Хейли в интервью телеканалу ABC. По ее словам, Ким Чен Ын "находится в состоянии паранойи".

Ранее в воскресенье источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с последним запуском КНДР баллистической ракеты.

"Япония и США обратились к председателю Совета Безопасности с просьбой провести консультации по Северной Корее 16 мая", - сказал собеседник агентства.

Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Телекомпания CNN, ссылаясь на американский источник, сообщила, что северокорейская ракета упала в 100 км от российского Приморского края.

Между тем по данным Минобороны РФ, ракета упала на 23-ей минуте полета в 500 км от территории России. "Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минобороны России.

В сообщении Минобороны РФ отмечалось, что "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял".

"Средства российской СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении) и дежурные средства ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", - сказано в сообщении.