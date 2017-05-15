Что случилось этой ночью: понедельник, 15 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москва и Эр-Рияд договорились продлить договор об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. В совместном заявлении главы Минэнерго Александра Новака и его коллеги Халида аль-Фалиха говорится, что это необходимо для доведения объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений.

- Британские спецслужбы предупреждают об опасности новых атак вируса WannaCry. Несмотря на то, что он был временно заблокирован с помощью домена-"выключателя", хакерам ничего не стоит слегка переписать вирус и запустить его заново. К этому моменту злоумышленникам удалось получить около $42 тысяч выкупа; однако деньги они не снимают, справедливо опасаясь того, что их счета отслеживаются.

- Аналитики Центробанка опубликовали исследование, в котором говорится о рисках занижения курса рубля; подобная политика названа "ценовым демпингом", который приведет к снижению зарплат и стандартов потребления.

- КНДР заявила об успешном пуске баллистической ракеты Hwasong-12, которая, по официальным данным Пхеньяна, пролетела больше 700 км и поднялась на высоту более 2 тысяч км.

- Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье осуществил разведывательный полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии. Наблюдатели предполагают, что это связано с предположительными доставками в Тартус и Латакию партии оружия из Новороссийска.