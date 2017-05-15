Близ Хоккайдо разбился японский самолет-разведчик

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Японии неподалеку от острова Хоккайдо разбился разведывательный самолет воздушных сил самообороны Японии LR-2. Об этом сообщила телекомпания NHK.

По данным министерства обороны страны, самолет не вышел на связь с авиадиспетчерами. Позже, сообщает телекомпания, обломки самолета обнаружили в районе города Ассабу в южной части Хоккайдо.

На борту самолета были четыре человека, пишет "Би-би-си". Самолет вылетел из Саппоро в Хакодате для перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

LR-2 может проводить воздушную разведку, а также оснащен оборудованием для экстренной перевозки пациентов.