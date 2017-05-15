Путин счел киевские власти неспособными проводить "Евровидение"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение России об отказе от участия в конкурсе "Евровидения" в Киеве.

"То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие (в "Евровидении" - ИФ), думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода", - сказал Путин журналистам в понедельник на пресс-конференции по итогам своего участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

"Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете", - добавил Путин.

Россия в 2017 году решила отказаться от участия в "Евровидении" в Киеве после того, как певице Юлии Самойловой было запрещено приезжать на территорию Украины из-за ее выступления в Крыму.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже объявил, что будет просить контролирующие органы проверить расходы на подготовку международного песенного конкурса.

Победителем конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, финал которого состоялся в субботу 13 мая, стал певец из Португалии Сальвадор Собраль.