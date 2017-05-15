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Путин сообщил о готовности поставлять Китаю российские ракетные двигатели

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил поставок российских ракетных двигателей в КНР.

"На повестке дня поставки в Китай наших ракетных двигателей", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Президент России напомнил, что "мы сотрудничаем в космосе достаточно успешно".

"Есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. Я уже не говорю про сотрудничество в военно-технической сфере, где сотрудничество становится все более и более технологичным. Поэтому у нас есть большие перспективы", - сказал Путин.

Теги: Владимир Путин, Китай
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Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

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