В Страсбурге откроется русский духовно-культурный центр

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Открытие духовно-культурного центра в Страсбурге состоится 19 мая на территории русского прихода Всех Святых.

Церемонию возглавят настоятель этого храма и представитель Московского патриархата при Совете Европы игумен Филипп (Рябых) и мэр Страсбурга Ролан Рис, сообщает в понедельник пресс-служба прихода.

Центр предназначается для размещения представительства Русской церкви при Совете Европы, конференц-зала, залов заседаний, жилых и хозяйственных помещений.

В марте на строящийся храм Всех Святых установили золотые купола, изготовленные в Москве.

Идея строительства храма возникла после учреждения прихода Всех Святых в 2003 году и представительства Русской церкви при СЕ в 2004 году. В течение нескольких лет шли переговоры с властями города о получении земли под строительство, разрабатывался проект храма, оформлялись необходимые документы.

В 2011 году власти Страсбурга выделили земельный участок на берегу впадающего в Рейн канала Марн, рядом с которым расположены центральный парк города "Оранжери" и европейские международные институты - Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Европарламент. В 2012 году было получено разрешение на строительство, а в 2013 году подписан договор об аренде земли на 99 лет.

С 2007 года по настоящий день община храма арендует бывший гараж, переоборудованный для совершения богослужений. Сейчас его помещения не отвечают потребностям прихода, т.к. количество прихожан с каждым годом увеличивается.

Строительство ведется исключительно за счет частных пожертвований. На сегодня около 2 тыс. человек с разных уголков мира, а также несколько российских компаний внесли свой вклад в возведение церкви.