Полиция Пхукета предупредила о кражах денег с банковских карт через банкоматы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Полиция Пхукета предупредила жителей острова и туристов об участившихся случаях краж денег с карт с помощью специальных устройств, сообщает портал "Новости Пхукета".

Жертвами которых на Пхукете стали уже не менее 16 человек. Суммы, незаконно снятые злоумышленниками с чужих счетов через банкоматы, варьируются от 900 бат до 63 тыс. бат ($25- 1,8 тыс.)

При этом 15 из 16 человек пользовались одним и тем же банкоматом Siam Commercial Bank у магазина 7-Eleven в районе рынка Siko Market в Кату, еще одна карта использовалась в банкомате Kasikornbank.

Как сообщили в полиции, следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения у банкоматов. Кроме того, устройство для нелегального считывания информации с банковских карт было обнаружено на одном из банкоматов в Садао, у границы с Малайзией.