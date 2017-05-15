Оголившемуся на "Евровидении" пранкеру избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Днепровский районный суд Киева избрал пранкеру Виталию Седюку за инцидент в финале Евровидения-2017 меру пресечения в виде личного обязательства на срок 60 суток.

Соответствующее решение зачитал судья на заседании в понедельник.

"Следственный судья постановил: ходатайство (прокуратуры) удовлетворить, применить в отношении Виталия Седюка... меру пресечения в виде личного обязательства", - сказано в постановлении суда.

По решению суда он также обязан прибывать по каждому требованию в суд или следственный отдел полиции Днепровского района Киева. Седюк должен сдать паспорта или другие документы для выезда за границу, а также сообщать об изменении места проживания.Такие обязательства действуют на протяжении 60 суток - до 12 июля.

Седюк в ночь на 14 мая во время выступления украинской певицы Джамалы в финале Евровидения-2017 выбежал на сцену завернутым во флаг Австралии и снял штаны, повернувшись спиной к зрителям. Певица не обратила внимания на него; сотрудники службы охраны МВД оперативно сняли его со сцены, вывели за территорию и передали полиции.

Седюк, 1988 г.р., житель Борисполя Киевской области, с 2012 года неоднократно устраивал провокации с мировыми звездами, в частности, Ким Кардашьян, Адель, Мадонной, Уиллом Смитом, Брэдли Купером, Леонардо ДиКаприо и др.