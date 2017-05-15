Ле Пен вновь возглавила "Национальный фронт"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проигравшая на выборах президента Франции Марин Ле Пен вновь стала главой ультраправого "Национального фронта", заявил временно исполняющий обязанности председателя этой партии Стив Бриуа.

"Она (Марин Ле Пен-ИФ) сегодня возвращается к председательству в "Национальном фронте"!" - написал Бриуа в своем твиттере.

Он также поблагодарил Ле Пен за оказанное ему ранее доверие и назначение на пост временно исполняющего обязанности председателя партии.

После первого тура президентских выборов Ле Пен сообщила, что временно отходит от дел в партии. Она объяснила это решение тем, что президент Франции должен объединить всех французов, вне зависимости от их политических предпочтений.

Сначала временно исполняющим обязанности председателя партии стал Жан-Франсуа Жальк. Однако после этого назначения в СМИ стали появляться сообщения о его резких высказываниях, в частности, о холокосте, которые были сделаны в 2005 году. В итоге он ушел в отставку, на его место был назначен Бриуа.