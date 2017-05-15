Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреПутин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы СШАСпортНазван расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций
В мире

Ле Пен вновь возглавила "Национальный фронт"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проигравшая на выборах президента Франции Марин Ле Пен вновь стала главой ультраправого "Национального фронта", заявил временно исполняющий обязанности председателя этой партии Стив Бриуа.

"Она (Марин Ле Пен-ИФ) сегодня возвращается к председательству в "Национальном фронте"!" - написал Бриуа в своем твиттере.

Он также поблагодарил Ле Пен за оказанное ему ранее доверие и назначение на пост временно исполняющего обязанности председателя партии.

После первого тура президентских выборов Ле Пен сообщила, что временно отходит от дел в партии. Она объяснила это решение тем, что президент Франции должен объединить всех французов, вне зависимости от их политических предпочтений.

Сначала временно исполняющим обязанности председателя партии стал Жан-Франсуа Жальк. Однако после этого назначения в СМИ стали появляться сообщения о его резких высказываниях, в частности, о холокосте, которые были сделаны в 2005 году. В итоге он ушел в отставку, на его место был назначен Бриуа.

Теги: Франция, Марин Ле Пен
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Путин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы СШАПутин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы США
По его словам, российские учреждения не понесли серьезного ущерба от вируса WannaCryПодробнее
Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячиСоздатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
Британские спецслужбы предупреждают об опасности новых атакПодробнее
Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в СирииАмериканский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Наблюдатели полагают, что это связано с предполагаемой доставкой партии оружия из НовороссийскаПодробнее
Лавров отметил последовательность Трампа в отношениях с РоссиейЛавров отметил последовательность Трампа в отношениях с Россией
Глава МИД РФ рассказал о деталях встречи с президентом СШАПодробнее
Глава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на РоссиюГлава МИД Украины заявил о готовности США присоединиться к давлению на Россию
Павел Климкин добавил, что после переговоров с Трампом появились "очень интересные идеи"Подробнее
Макрон провозглашен президентом ФранцииМакрон провозглашен президентом Франции
Церемонию передачи власти принял Елисейский дворецПодробнее
В Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странахВ Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странах
Как отметили в чешской компании, больше всего атак зафиксировано в России, на Украине и в ТайванеПодробнее
Северокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории России
Как рассказали в Минобороны РФ, ее траектория полета проходила в направлении от российской границы и на значительном удаленииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваНачальник московского метрополитена Пегов покинет свой постВ миреПутин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы СШАСпортНазван расширенный состав сборной России на Кубок конфедерацийВ России"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
ЦБ РФ пока не будет покупать валюту для пополнения резервов
В Киргизии отключили аналоговое телевидение
Ле Пен вновь возглавила "Национальный фронт"
Виталий Петров не исключил возвращения в "Формулу-1"
Оголившемуся на "Евровидении" пранкеру избрали меру пресечения в виде личного обязательства
В мексиканской тюрьме нашли подземный тоннель с наркотиками и выпивкой
Число ВИЧ-инфицированных в РФ за 2016 год увеличилось более чем на 5%
Начальник московского метрополитена Пегов покинет свой пост
Полиция Пхукета предупредила о кражах денег с банковских карт через банкоматы
В Страсбурге откроется русский духовно-культурный центр
ВМС США начали слежку за российской подлодкой в Средиземноморье
В Федеральном центре борьбы со СПИДом предупредили о возможной нехватке лекарств
Сергей Иванов заподозрил российские баскетбольные клубы в недоплате налогов
Финляндия увеличит штат пограничников на границе с Россией
Следователь по делу "ловца покемонов" получил повышение
Суд в Москве не стал арестовывать водителя BMW после инцидента на переходе
Особую экономическую зону "Зеленоград" расширят
Музыканты из Дании дадут концерт под водой на "Дягилевском фестивале" в Перми
Число уязвимостей в промышленных системах в мире в 2016 г. сократилось почти в два раза
Начата подготовка летных испытаний самолета МС-21
Путин затруднился подобрать подходящую мелодию для встречи с Трампом
Путин заявил об отсутствии планов по поставке оружия сирийским курдам
Зоозащитники потребовали законодательно запретить притравочные станции
Фестиваль "Кинотавр" объявил программу
Путин посетовал на расстроенный рояль в резиденции Си Цзиньпина
Чистая прибыль "Вымпелкома" в I квартале упала на 12%
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи