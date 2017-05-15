Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрона принял решение назначить премьер-министром страны Эдуара Филиппа.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алексии Колер.

Ранее сообщалось о первых назначениях в команде Макрона. Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Он возглавлял кабинет Макрона в его бытность министром экономики Франции.

64-летний Патрик Строда станет руководителем аппарата президента. Он будет заниматься управленческими вопросами и курировать работу Елисейского дворца. Ранее он занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.

Дипломатическим советником Макрона станет 61-летний Филипп Этьен, занимавший должность посла Франции в Берлине. Ранее он также работал в Белграде, Бонне, Москве, Бухаресте.

Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исраэль Эмельян, который до этого занимался стратегией кампании движения "Вперед".

Эммануэль Макрон (движение "Вперед!" - ИФ) победил во втором туре президентских выборов во Франции, который состоялся 7 мая. Он, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт" - ИФ), у которой 33,9%. 10 мая Макрона официально объявили победителем выборов. В воскресенье, 14 мая, он официально вступил в должность президента Франции.