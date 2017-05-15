Состав нового правительства Франции объявят во вторник

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Состав нового кабинета министров Франции может быть объявлен во вторник во вторую половину дня, сообщает в понедельник французская радиостанция France Info.

По ее данным, с соответствующим заявлением выступит генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Ранее в понедельник новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство.

46-летний Филипп - мэр города Гавр, депутат Национального собрания от партии "Республиканцы". Французские СМИ напоминают, что ранее "Республиканцы" обещали исключать из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с Макроном.