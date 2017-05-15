Глава РЖД Белозеров попал в больницу в Китае с подозрением на аппендицит

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент "Российских железных дорог" Олег Белозеров госпитализирован в Китае с подозрением на аппендицит, сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель компании. Подробности он не сообщил, говорить о планах топ-менеджера отказался. Белозеров входил в состав российской делегации на форуме "Один пояс - один путь", который проходил в Китае 14-15 мая.

18-19 мая в Москве состоится заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ. В нем планируется участие руководителей ж/д администраций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, ассоциированных членов - Грузии, Латвии и Финляндии, а также представителей железных дорог Литвы, Эстонии и Ирана.

"Совет СНГ пока в силе", - заявил собеседник агентства, комментируя планы Белозерова, который, помимо руководства в РЖД, возглавляет межгосударственную организацию.

Совет учрежден для координации работы национальных железнодорожных администраций и выработки согласованных принципов его деятельности. На повестке нынешнего заседания - рассмотрение итогов деятельности Совета за 25-летний период (нынешняя встреча посвящена его юбилею), итоги работы в 2016 год и I квартале 2017 г., разработка графика движения поездов на 2017/2018 гг., вопросы о переписи грузовых вагонов и контейнеров и ряд других вопросов.

Днем ранее состоится заседание бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в состав которого входит Белозеров. "Основной темой для обсуждения станут предложения в налоговый блок проекта комплексного плана действий правительства на 2017-2025 гг.", - сообщил РСПП.