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Самолеты США и Швеции провели очередную разведку у границ РФ на юге Балтики

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США и Швеции в понедельник провели очередные разведывательные полеты вблизи границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным RATIO80, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет к Калининградской области со стороны Балтики. Около трех часов он вел радиотехническую разведку, находясь в 50 км к западу от побережья области на высоте 9,4 тыс. метров.

Одновременно, к юго-западу от границы Калининградской области в польском воздушном пространстве под Гданьском, встав в круг, за российской территорией наблюдал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS.

Ранее со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг.

Шведский самолет традиционно осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров над международными водами Балтики.

После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Северным морем, Данией и южной акваторией Балтийского моря.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Теги: США, Швеция, РФ
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