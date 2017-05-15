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МВД Турции подготовило "террористический" словарь

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Подсекретариат общественного порядка и безопасности МВД Турции подготовил словарь ключевых терминов из сферы безопасности, сообщает в понедельник турецкая газета The Hurriyet.

По ее информации, словарь объемом в 802 страницы, насчитывает 562 статьи. В нем содержатся статьи о таких запрещенных в стране партиях, как организация оппозиционного турецкого богослова Фетуллаха Гюлена FETO, Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKP-C), Рабочая партия Курдистана (РПК), курдская Партия демократического союза (PYD) и ее вооруженного крыла Отряды народной самообороны (YPG).

В словаре содержатся объяснения таких понятий как "агент-провокатор", "промывание мозгов", "деятельность пятой колонны", "крипто", "национальная система оповещения о боевой тревоге".

Словарь также содержит информацию о волнениях в стране летом 2013 года, начавшихся в стамбульском парке Гези, о термине "демократическая автономия", используемый курдскими группами и о Денизе Гезмише, участнике левого движения, казненном в 1972 году.

Теги: Турция
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