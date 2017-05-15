В Белом доме призвали Китай и Россию оказать давление на Пхеньян

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Администрация США обращается с призывом к Китаю, России и другим странам региона оказать давление на КНДР посредством введения санкций, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы призываем все страны региона, в первую очередь Китай и Россию, сделать все возможное с позиции санкций для того, чтобы помочь в урегулировании ситуации и принести стабильность на (Корейский - ИФ) полуостров", - сказал он.

"Я думаю, нет сомнений в том, что Северная Корея продолжает угрожать союзникам США - Японии, Южной Корее, а также своим соседям, включая Китай и Россию", - подчеркнул Спайсер.

Теги: США, Россия, КНР, КНДР
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