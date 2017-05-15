В Белом доме отчитались об отражении атаки WannaCry

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Компьютерные системы американских федеральных ведомств не пострадали в ходе массовой кибератаки, заблокировавшей компьютеры по многим странам мира, заявил в понедельник советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

"На данный момент ни одна федеральная система не пострадала", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Министр (внутренней безопасности США Джон - ИФ) Келли и министерство внутренней безопасности продолжают руководить работами (по противодействию вирусу)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в более чем 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп в размере от $200 до $600.

Создатели вируса WannaCry уже получили от жертв более $42 тыс.