СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с новым ракетным запуском КНДР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренную консультацию по поводу нового ракетного испытания, проведенного в КНДР 14 мая. Заседание пройдет по инициативе США, Японии и Южной Кореи. В постпредстве Уругвая, который председательствует в мае в СБ ООН, подтвердили факт проведения этого заседания, отметив, что оно должно пройти в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12".

Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян выполнить международные обязательства и вернуться к политике денуклеаризации. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".