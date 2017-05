The Washington Post случайно рассекретила номер мобильного телефона главы Пентагона

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Номер личного мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса случайно попал на страницу газеты The Washington Post, пишет издание The Hill. Оно сообщило, что в The Washington Post появилась фотография, на которой изображен телохранитель президента США Дональда Трампа с пачкой бумаг в руке. На одном из листов можно разглядеть приколотую записку с номером телефона с указанием имени Мэттиса.

Это заметил один из читателей The Washington Post, который позвонил в редакцию газеты. Позднее ее журналист набрал этот номер.

"Я позвонил. Был включен автоответчик. Но это был он (Мэттис - ИФ)", - сообщил журналист.

После этого фотография была заменена другой, а The Washington Post написала, что счастлива в связи с тем, что номер телефона "раньше не заметили россияне".

The Hill напоминает, что фотография появилась на страницах The Washington Post одновременно с публикацией материала о том, что Трамп, якобы, разгласил секретные данные главе МИД России Сергею Лаврову в ходе состоявшейся накануне встречи.