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В Тбилиси исключили возможность разрешить Лужкову приехать в Грузию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В парламенте Грузии расценили посещение республики бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым как провокацию.

"Заинтересованность судьбой Лужкова российским внешнеполитическим ведомством еще раз подтверждает, что Лужков прибыл в Грузию не как частное лицо. Его визит откровенно создавал провокационный фон", - заявил во вторник журналистам председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Звиад Квачантирадзе.

"Для нас неприемлемо заявление Лужкова, что он знает о нарушении грузинского законодательства, однако плюет на это. Наверное, Лужков уже никогда не сможет посетить Грузию", - заявил Квачантирадзе, являющийся также одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

Накануне в МИД РФ заявили, что "официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией", констатировав, что ведомство вынуждено в очередной раз привлечь внимание российских граждан к необходимости "взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию"

По информации телекомпании "Рустави 2", недавно Лужков с супругой Еленой Батуриной посетили Грузию. Они побывали в патриархии, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.

Теги: Грузия, Юрий Лужков
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