Порошенко обвинил Россию в подготовке кибервойны против Украины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия будет пытаться влиять на Украину в формате кибервойны, но это будет безуспешно, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Недавно мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине", - сказал Порошенко в понедельник вечером в эфире телеканала ictv.

Порошенко также заявил: "уверен, что наша решительность и единство не оставят им никаких шансов (на это)".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в хакерских атаках на США - это голословное и непрофессиональное утверждение.