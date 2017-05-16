Спикер Рады не исключил возможного запрета георгиевской ленты на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада во вторник может ввести запрет на использование георгиевской ленточки, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Законопроект о запрете использования этого символа будет тоже сегодня предложен в Верховной раде, и уже посмотрим по голосам. Но я надеюсь, я убежден, что эта инициатива тоже будет поддержана. Если будет необходима какая-либо доработка, мы сможем внести поправки между первым и вторым чтением", - сказал Парубий журналистам.

Он напомнил, что инициатором запрет георгиевской ленточки стала фракция "Народного фронта". "В большой степени она была обусловлена последними событиями, которые произошли 9 мая в Днепре и других городах Украины, которые продемонстрировали, что, к сожалению, определенные символы... стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны Украины и среди них - георгиевская ленточка. Эта ленточка стала инструментом... для дестабилизации в Украине", - заявил Парубий.

9 мая во время празднования дня Победы в Киеве полиция задержала двух человек, пытавшихся развернуть баннер с георгиевскими лентами.