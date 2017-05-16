Более 1200 человек внесены в обновленный санкционный список Украины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В списке физических лиц, к которым согласно решению СНБО Украины применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, значатся 1 тыс. 228 граждан Украины, России и других государств.

Такая информация размещена на сайте главы украинского государства во вторник в приложении к указу президента Украины №133/2017 от 15 мая 2017 г. о введении в действие решения СНБО Украины 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В последний раз президент обновил и продлил срок действия одобренных СНБО Украины санкционных списков 17 октября 2016 г. Тогда в них было внесено 682 физлица и 271 юрлицо.

Помимо того, с 27 мая 2016 г. сроком на год действовали санкции в отношении еще 17 человек. В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в частности генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Эти лица значатся и в текущем санкционном списке.

Также среди физических лиц, к которым данным указом применяются санкции, указаны граждане Российской Федерации, "причастные к оккупации Крыма, а также развязыванию, финансированию и поддержке действующих против властей Украины незаконных вооруженных формирований на Донбассе". Среди таковых граждан РФ как депутаты различных уровней, в том числе Государственной Думы, так и чиновники различных рангов и категорий. Также среди внесенных в список граждан РФ указаны общественные и политические деятели, а также представители бизнеса.

Помимо перечисленных в списке значится ряд граждан иностранных государств, которые в нарушение установленного украинским законодательством порядка посещали временно оккупированные территории Украины (Автономной Республики Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), среди которых ряд политических и общественных деятелей, деятелей культуры и представители СМИ.

Также в списке значатся представители самопровозглашеных Донецкой и Луганской народных республик.