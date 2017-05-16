Переговоры о формировании коалиции в Нидерландах провалились

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Переговоры о формировании правящей коалиции в Нидерландах завершились провалом, сообщило европейское издание Politico.

"Дорогие друзья, это не сработало. Существенные разногласия оказались слишком глубокими", - приводит издание слова Эдит Схипперс, отвечавшей за переговоры по формированию коалиции.

Она отметила, что четыре политические партии, участвовавшие в прошедших накануне переговорах, не смогли прийти к договоренности в миграционном вопросе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь назвал "печальным" провал переговоров.

В то же время лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс счел это "хорошей новостью", напомнив, что его партия готова подключиться к созданию правящего блока.

В марте в Нидерландах состоялись парламентские выборы, победу на них одержала партия Рютте