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Британский "болотный убийца детей" умер в возрасте 79 лет в психбольнице

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Один из самых известных британских серийных убийц Иэн Брэйди скончался в психиатрической больнице закрытого типа в возрасте 79 лет, сообщает газета The Telegraph.

Брэйди провел в заключении более 50 лет. После ареста в 1965 году он был помещен в тюрьму Дархем, спустя 19 лет его перевели в психиатрическую больницу закрытого типа Ашворт, где он скончался после заболевания легких.

С 1999 года Брэйди не раз изъявлял желание умереть и объявлял голодовки, но медики Ашворта назначали заключенному принудительное кормление.

С 1963 по 1965 годы Брэйди вместе с сообщницей Майрой Хиндли похитил и убил пятерых детей в возрасте от 10 до 17 лет. Серия убийств получила название "убийства на болотах", так как тела четырех жертв были спрятаны на болоте Сэддлуорт в графстве Большой Манчестер.

Дело о смерти 12-летнего Кита Беннетта все еще не закрыто, поскольку преступники не рассказали о местонахождении тела мальчика. Родственники жертвы неоднократно призывали Брэйди указать на место захоронения, но тот отказался.

Его сообщница Хиндли умерла в тюрьме в 2002 году.

Теги: США, Иэн Брэйди
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