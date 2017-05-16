В Белоруссии с седьмого раза зарегистрировали движение "Говори правду"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Белоруссии зарегистрировало Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" (РИПОО "Говори правду"), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Говори правду" - кампания в Белоруссии, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Избирательная кампания проходила под лозунгом "Мирные перемены - только ТаК!".

Как отметили в Минюсте, целями деятельности данного общественного объединения являются содействие построению в стране системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения; объединение граждан для совместной исследовательско-просветительской деятельности в сфере политики, экономики, социальных и гуманитарных отношений; формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан.

Ранее "Говори правду" предприняла шесть безрезультатных попыток зарегистрироваться.

"Это первый за последние 10 лет случай регистрации оппозиционной демократической организации. "Говори правду" считает, что регистрация ГП - это шаг в правильном направлении. Мы приветствуем его и призываем зарегистрировать другие демократические организации, которые годами пытаются легализовать свою деятельность", - заявили в движении.