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В Саудовской Аравии подтвердили ущерб для правительственных компьютеров от WannaCry

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии заявили, что от вируса WannaCry пострадал целый ряд правительственных компьютеров, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что серия кибератак затронула также компьютеры телекоммуникационной компании Saudi Telecom Co., которая предоставляет услуги мобильной связи и интернета миллионам жителей Саудовской Аравии.

Между тем, в американской компании McAfee, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения, заявили, что кибератаки на компьютеры в Саудовской Аравии продолжаются до сих пор.

Кроме того, AP сообщает, что распространение вируса WannaCry также подтвердили на Тайване, где от кибератак пострадали компьютеры школ, электроэнергетической компании и больницы. Местные власти рекомендовали всем учреждениям скачивать программное обеспечение только из проверенных источников и обеспечить необходимыми средствами защиты всю информацию, которая хранится на компьютерах.

Ранее ряд экспертов мировых компаний пришли к выводу, что вирус может иметь отношение к КНДР. Эксперт компании Google Нил Мехта нашел сходство между водоносным WannaCry и "троянами", которые внедряла компания Lazarus, управляемая, по имеющимся данным, из Северной Кореи. С этим выводом согласилась российская "Лаборатория Касперского" и базирующаяся в Израиле компания Intezer Labs.

В то же время президент компании Microsoft Брэд Смит разместил на сайте компании заявление, в котором говорится, что фрагменты программного кода, используемые в вирусе-вымогателе WannaCrypt, были получены из компьютерных программ американского Агентства национальной безопасности.

Первая атака хакеров произошла 12 мая. Вирус атаковал около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира.

Теги: Саудовская Аравия, WannaCry
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