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Порошенко пообещал закрыть все свои страницы в российских соцсетях

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении закрыть свои официальные страницы в российских социальных сетях и призвал украинцев выйти из российских сервисов из соображений безопасности.

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", - говорится в заявлении, обнародованном на странице Порошенко в соцсети "ВКонтакте" во вторник днем.

Он утверждает, что "гибридная" война требует адекватных ответов на вызовы. "Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях", - отметил президент Украины.

С официального сайта президента Украины была убрана пиктограмма "распространить во ВКонтакте".

Вместе с тем президент Украины отметил, что его официальные страницы и аккаунты в соцсети Facebook, микроблоге Twitter, сервисе Instagram и канал в видеосервисе Youtube остаются актуальными.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Теги: Украина, Петр Порошенко, Вконтакте, Яндекс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
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