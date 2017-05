Белый дом заблокировали из-за попытки проникновения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Белый дом в Вашингтоне заблокирован на неопределенный срок, сообщил во вторник телеканал SkyNews. Секретная служба США рассказала о блокировке, но не объяснила, что случилось.

Во вторник президент Дональд Трамп должен был принять там президента Турции Реджепа Эрдогана. Судьба переговоров пока неизвестна.

Позднее секретная служба объяснила, что это была реакция на неизвестного человека, который пытался перелезть через северное ограждение Белого дома с помощью стойки для велосипедов. Его задержали для выяснения обстоятельств.

Secret Service responding to an individual who jumped the bike rack along the North Fence Line of Penn Ave. Suspect in custody.