Минфин США добавил расширил санкционный список в отношении Сирии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внес пять физических и пять юридических лиц из Сирии в санкционный список за поддержку президента страны Башара Асада.

"Непрекращающиеся атаки сирийского правительства на гражданское население продолжаются с неизменной интенсивностью", - заявил глава Управления Джон Смит.

По его словам, "пока сирийское правительство продолжает кампанию насилия с особой жестокостью против собственного населения, Управление продолжит отслеживать финансы тех, кто дает возможности Асаду, и продолжит усиливать давление на режим Асада вдобавок к дипломатическим попыткам завершить конфликт в Сирии".

Среди лиц, включенных в список, фигурирует двоюродный брат Асада и крупный сирийский бизнесмен Рами Махлуф, а также, две компании, управляющие активами Махлуфа.