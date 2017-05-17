Главные новости
В миреСША объявили условия для диалога с КНДРВ РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоСпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017
В мире

СМИ сообщили о просьбе Трампа прекратить расследование дела Флинна

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми завершить расследование в отношении бывшего советника Майкла Флинна, которого обвиняли в связях с Россией, сообщила The New York Times.

По информации газеты, это произошло в феврале во время встречи Трампа и Коми в овальном кабинете Белого дома. Встреча описана в заметке Коми, сделанной сразу по ее завершении. New York Times ссылается на двоих людей, знакомых с содержанием записи, однако журналисты газеты не видели ее.

Советник президента Майкл Флинн был отправлен в отставку, поскольку скрыл свои связи с российскими властями.

Ранее Трамп отправил Коми в отставку как человека, "неспособного эффективно руководить" ведомством.

Теги: Джеймс Коми, Майкл Флинн, Дональд Трамп, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
США объявили условия для диалога с КНДРСША объявили условия для диалога с КНДР
Также постпред США в ООН призвала Россию определится в вопросе поддержки Северной КореиПодробнее
Рада ввела штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточкиРада ввела штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточки
По мнению украинских депутатов, георгиевская ленточка стала пропагандистским инструментом российских спецслужбПодробнее
Турция предупредила об угрозе атак ИГ на российские военные кораблиТурция предупредила об угрозе атак ИГ на российские военные корабли
По данным турецких СМИ, разведслужбы получили сообщения о возможном обстреле следующих через Босфор кораблей ВМФ РФПодробнее
Трамп объяснил решение поделиться с Лавровым данными на встрече в Белом домеТрамп объяснил решение поделиться с Лавровым данными на встрече в Белом доме
Американский президент убежден, что имел право поделиться с РФ фактами, относящимися к терроризму и безопасности полетовПодробнее
Более 1200 человек внесены в обновленный санкционный список УкраиныБолее 1200 человек внесены в обновленный санкционный список Украины
В перечне лиц, которые попали в список - посещавшие Крым, ЛНР и ДНР, а также граждане РФ, "причастные к оккупации Крыма"Подробнее
Дерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клевете
Спор касается статьи о том, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт якобы около 10 лет работал на российского бизнесмена и продвигал интересы МосквыПодробнее
Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срокСын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок
Он обвинялся по шести статьям УК, в том числе о коррупции и отмывании денегПодробнее
Сенаторы США разошлись во мнениях о праве президента разглашать секретыСенаторы США разошлись во мнениях о праве президента разглашать секреты
Белый дом продолжает отрицать факт разглашения Трампом разведданных Сергею ЛавровуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть

Алексей Волин о блокировке российских соцсетей на Украине

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША объявили условия для диалога с КНДРВ РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоСпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017СпортШарапову не пригласили на Roland Garros
Нацбанк Украины объявил об отказе от российского программного обеспечения
Минфин США добавил расширил санкционный список в отношении Сирии
Белый дом заблокировали из-за попытки проникновения
Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале ЧМ по хоккею
США объявили условия для диалога с КНДР
Шарапова снялась с турнира в Риме
Спасатели сообщили о телах двух погибших под завалами в Волгограде
На Украине введут штрафы за невыполнение указа о запрете российских соцсетей
Шарапову не пригласили на Roland Garros
Администрация президента Украины сообщила об атаке на свой сайт
Россия и Индонезия рассмотрят возможность обмена истребителей на каучук
ФАС возбудила административное дело в отношении российского офиса Deloitte
Трамп назвал встречу с Лавровым "очень-очень" успешной
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи