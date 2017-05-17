СМИ сообщили о просьбе Трампа прекратить расследование дела Флинна

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми завершить расследование в отношении бывшего советника Майкла Флинна, которого обвиняли в связях с Россией, сообщила The New York Times.

По информации газеты, это произошло в феврале во время встречи Трампа и Коми в овальном кабинете Белого дома. Встреча описана в заметке Коми, сделанной сразу по ее завершении. New York Times ссылается на двоих людей, знакомых с содержанием записи, однако журналисты газеты не видели ее.

Советник президента Майкл Флинн был отправлен в отставку, поскольку скрыл свои связи с российскими властями.

Ранее Трамп отправил Коми в отставку как человека, "неспособного эффективно руководить" ведомством.