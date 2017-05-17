Белый дом опроверг информацию о просьбе прекратить расследование дела Флинна

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп никогда не обращался к бывшему директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщил Белый дом.

"Хотя президент неоднократно выражал свое отношение к генералу Флинну как к прекрасному человеку, который служил и защищал свою страну, президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование, включая любое расследование в отношении генерала Флинна", - сказал журналистам во вторник представитель администрации США.

Как подчеркнул чиновник, Трамп с уважением относится к правоохранительным органам и к расследованиям, которые они проводят.

Ранее в газете New York Times появилась информация о том, что Трамп якобы обратился к Коми прекратить преследовать Флинна.