Глава ЛНР заявил о невозможности возвращения в состав Украины при нынешнем режиме в Киеве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий в состав Украины возможно, если это государство будет настроено пророссийски.

"Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: "Мы - русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", - подчеркнул Плотницкий в интервью "Известиям ", отвечая на вопрос о том, возможно ли реальное возвращение Луганска и Донецка в состав Украины.

Также он рассказал о налаживании связей ЛНР с другими странами.

"Мы ведем переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля. Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем", - сообщил глава ЛНР.

Комментируя процесс выдачи паспортов ЛНР, И.Плотницкий отметил, что на сегодняшний день уже около 50 тыс. человек получили этот документ, в том числе спецкор ВГТРК Александр Рогаткин, рок-певица Юлия Чичерина и президент Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).

"К нам приезжал Джеффри Монсон (американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу - ИФ) и просил паспорт, хотя маловероятно, что он останется здесь жить, работать. Но если люди такого калибра хотят иметь наш паспорт, почему мы должны в этом отказывать? У нас в списке на получение паспорта 25 российских журналистов", - сказал И.Плотницкий.

"Естественно, после исторического решения Владимира Путина о признании наших паспортов количество заявок на их выдачу резко увеличилось, но наши мощности таковы, что мы можем выдавать около 200 паспортов в сутки. В ближайшее время увеличим темп в полтора-два раза", - заверил глава ЛНР.

Отвечая на вопрос о том, как изменился состав населения ЛНР, если сравнить начало 2014 года и начало 2017-го, И.Плотницкий сообщил, что "на территории Луганской области до начала боевых действий проживало 2,2 млн населения. Сейчас в ЛНР - чуть больше 1,5 млн".

"У нас очень много таких людей, которые живут, работают или служат в Луганской народной республике, но прописаны на временно оккупированных территориях. 93% вернувшихся людей - это не просто возвращение тех, кто проживал до войны в границах республики, мы учитываем также людей, которые жили на территории области и принимали участие в референдуме. Многие из них переехали жить к нам, скрываясь от преследований или по идеологическим мотивам", - пояснил И.Плотницкий.