США заявили о поддержке Турции в борьбе против "Рабочей партии Курдистана"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны США Джим Мэттис и Турции Фикри Ышик заявили о совместной озабоченности действиями "Рабочей партии Курдистана" (РПК), говорится в сообщении Пентагона по итогам переговоров в Белом доме глав военных ведомств двух стран.

В заявлении говорится, что министры "согласились, что РПК, признанная в США иностранной террористической организацией, вызывает озабоченность".

"РПК организует убийства невинных мирных жителей Турции, турецких военнослужащих. Мэттис подтвердил поддержу Турции в ее борьбе против РПК, расширение сотрудничества с ней в борьбе против РПК", - заявила представитель Пентагона Дана Уайт.

В то же время, как отмечают наблюдатели, отряды курдского ополчения входят в состав так называемых "Демократических сил Сирии", ведущих борьбу против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Поддержку им оказывает руководимая США международная коалиция.