При нападении на афганскую телерадиокомпанию погиб один человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Группа вооруженных людей в среду совершила нападение на здание афганской государственной телерадиокомпании RTA в городе Джелалабад, передает агентство EFE.

На месте происшествия была слышна стрельба. В RTA подчеркнули, что к настоящему моменту известно о гибели в результате нападения одного человека. Еще 14 получили ранения и доставлены в больницу.

Власти афганской провинции Нангархар, административным центром которой является Джелалабад, подтвердили факт нападения, но отметили, что пока не располагают подробной информацией о нем.