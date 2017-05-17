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Путин высоко оценил визит Лаврова в Вашингтон

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин высоко оценил недавний визит главы российского дипведомства Сергея Лаврова в Вашингтон.

"Что касается результатов визита министра иностранных дел Лаврова в Соединенные Штаты и встреч с президентом Трампом, то мы их оцениваем высоко", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

Ранее президент США Дональд Трамп также оценил встречу с С.Лавровым как очень успешную. В то же время ранее The Washington Post сообщила, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ якобы раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего чиновника администрации США говорится, что эта беседа "поставила под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Сам Трамп написал в твиттере, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе недавних переговоров в Вашингтоне.

Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров
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Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

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