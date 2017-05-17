Трамп назвал отношение СМИ к своей персоне самым несправедливым в истории

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что ни один политик в его стране не сталкивался с таким несправедливым отношением, как он.

"Посмотрите, как относятся ко мне, особенно СМИ! Ни к одному политику в истории, и я говорю это с большой уверенностью, не относились хуже или более несправедливо", - заявил Трамп, выступая в среду перед выпускниками Академии береговой службы США.

По словам главы государства, "нельзя позволять им вас остановить, вы не можете позволить вашим критикам встать на пути у вашей мечты".

"Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь, не отступайте и не прекращайте делать то, что вы считаете правильным", - сказал Трамп.

Обращаясь к выпускникам, президент США заявил, что "в течение вашей жизни вы будете сталкиваться с вещами, которые не всегда справедливы, некоторые вещи, которые вы не заслужили, будут с вами происходить".

"Но вам нужно стиснуть зубы и бороться, бороться, бороться. Никогда, никогда не сдавайтесь! И все будет хорошо", - подчеркнул Трамп.