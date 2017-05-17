ИГ заявило об убийстве 30 человек при атаке на офис афганской телерадиокомпании

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Отделение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "Вилаят Хорасан" заявило, что его боевики ответственны за гибель около 30 сотрудников афганских служб безопасности и журналистов в ходе нападения на представительство телерадиовещательной компании Radio Television Afghanistan (RTA) в городе Джелалабад.

Об этом сообщает в среду информационный портал SITE, отслеживающий активность террористов в интернете.

По данным SITE, двое террористов ИГ взорвали груженные взрывчаткой мотоциклы перед зданием RTA, после чего ворвались внутрь и в течение трех часов вели перестрелку с охраной и персоналом, пока не были ликвидированы.

Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атаулла Хукяни сообщил журналистам, что полиция ликвидировала четырех террористов, напавших на представительство RTA в Джелалабаде, а еще одного взяли в плен.

Он добавил, что кроме террористов, атака унесла жизни двух человек, а еще 14 человек получили ранения.