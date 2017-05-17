Де Мистура отозвал свое предложение по конституции Сирии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отозвал свое предложение о создании "технического консультационного механизма по конституционным и правовым вопросам", поскольку к нему было много вопросов, заявил "Интерфаксу" советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли де Мистура отозвал свое предложение, он сказал: "Да, это так". "К нему было слишком много вопросов, слишком много проблем", - заявил советник ВКП.

Аль-Ариди отметил, что концентрация на одном аспекте политического урегулирования вместо четырех могла бы поставить под угрозу женевские переговоры.

Ранее де Мистура в рамках межсирийских переговоров в Женеве предложил создать "технический консультационный механизм по конституционным и правовым вопросам". Соответствующий рабочий план был передан сирийским делегациям в день начала нового раунда переговоров и имеется в распоряжении "Интерфакса".

Согласно рабочему плану, консультационный механизм имеет целью поддержку межсирийского процесса под эгидой ООН и будет действовать в Женеве, в том числе и вне дат проведения переговоров.

"Консультационный механизм будет рассматривать на техническом уровне конституционные и правовые вопросы, которые сирийским сторонам необходимо учитывать и решать в контексте любых предложений и позиций, которые могли бы быть выдвинуты во время формальных сессий (переговоров)", - говорится в тексте документа.

В рабочем плане говорится, что решение о создании консультационного механизма вступит в силу немедленно, а возглавлять его будет де Мистура, в его состав войдут эксперты офиса спецпосланника, а также эксперты со стороны правительства Сирии и оппозиции.

Кроме того, согласно рабочему плану, де Мистура в случае необходимости будет консультироваться с "важными странами" для поддержки работы "технического консультационного механизма по конституционным и правовым вопросам". "Спецпосланник может, когда это необходимо, консультироваться с техническими экспертами важных стран для поддержания работы консультационного механизма", - говорилось в документе.

В случае необходимости к работе будут привлекаться "эксперты из гражданского общества".