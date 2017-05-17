В Белом доме назвали четырех претендентов на место директора ФБР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен провести встречи с четырьмя кандидатами на пост главы Федерального бюро расследований США, сообщает в среду сайт американской газеты New York Post, которая ссылается на представителя Белого дома Шона Спайсера.

По данным издания, Трамп рассматривает для этой должности кандидатуры бывшего независимого сенатора Джо Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, а также бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника бюро Ричарда МакФили. Он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.

Как отметил Спайсер, сообщивший о кандидатурах в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета, Трамп планирует провести встречи позже в среду.

Место директора ФБР осталось вакантным 9 мая, после того, как президент оправил в отставку предыдущего главу бюро Джеймса Коми в связи с утратой доверия Трампа.