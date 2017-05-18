В Минюсте рассказали о подготовке к суду с "иностранными агентами" в ЕСПЧ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия проводит подготовку к суду в ЕСПЧ с "иностранными агентами", сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов.

"ЕСПЧ коммуницировал властям РФ группу жалоб "Экозащита и другие против России" 29 марта 2017 года и предложил предоставить официальную позицию до 19 июля 2017 года. В связи с тем, что идет работа над формированием правовой позиции, которая будет направлена в Европейский суд в установленные им сроки, мне бы не хотелось давать сейчас комментарии по существу этих жалоб и поставленным ЕСПЧ вопросам", - сказал министр в интервью, которое опубликовано в среду на сайте газеты "Коммерсант".

"Обжалуемые заявителями действия властей РФ полностью основывались на положениях законодательства и решениях национальных судов. Возможность какого-либо досудебного урегулирования властями РФ не рассматривается", - сказал министр.

В рамках дела "Экозащиты и другие против РФ" объединены жалобы 61 некоммерческой организации, которые были признаны "иноагентами".

По данным издания, ЕСПЧ в рамках дела "Экозащита" и остальные против РФ" суд попросил Москву дать обоснование введению в закон термина "иноагент" и установление наказания для НКО, которые не признали себя таковыми. Издание отмечает, что по итогам рассмотрения этого дела ЕСПЧ может попросить Россию изменить законодательство.