Король Нидерландов рассказал о своей тайной подработке пилотом на рейсах KLM

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Король Нидерландов Виллем-Александр рассказал, что регулярно подрабатывает пилотом на рейсах дочерней компании KLM, сообщает в среду "Би-Би-Си".

О том, что у августейшей особы есть лицензия на управление самолетом, было известно до его восшествия на престол в 2013 году. Однако до сих пор король сохранял в тайне тот факт, что дважды в неделю он исполняет обязанности второго пилота в авиакомпании KLM Cityhopper, которая осуществляет перевозки в пределах Европы на лайнерах небольшой вместимости.

Виллем-Александр любит приветствовать пассажиров от лица экипажа, не называя при этом своего имени. Тем не менее, некоторые путешественники по голосу догадываются о том, кто сидит за штурвалом, сообщает "Би-Би-Си".

Король сообщил, что летом собирается пройти курсы повышения квалификации и научиться управлять лайнером Boeing 737. "Было бы приятно когда-нибудь начать летать к новым пунктам назначения, с большим числом пассажиров, на более длинные расстояния", - пояснил монарх.

Виллем-Александр стал первым мужчиной на голландском троне за 123 года. Король в Нидерландах - фигура номинальная, он выполняет в основном представительские функции.