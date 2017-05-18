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Правительство Канады поддержит законопроект о санкциях против России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, выступая в парламенте, заявила о готовности правительства поддержать законопроект о санкциях против российских представителей за нарушение прав человека, сообщают СМИ.

"Правительство поддерживает расширение рамок, которые позволят вводить санкции по делам, которые касаются нарушения прав человека и коррупции за границей", - сказала дипломат.

Ранее проект закона, аналогичный американскому "акту Магнитского" был подготовлен оппозицией, говорится в СМИ.

Теги: Канада, Россия
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