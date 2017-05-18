Что случилось этой ночью: четверг, 18 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский юрист Роман Лихачев подал в суд с требованием отменить указ Петра Порошенко о блокировке российских интернет-ресурсов. Истец считает распоряжение президента нарушением прав граждан Украины.

- Средства, выделенные на государственную программу реструктуризации ипотечных кредитов, закончились за два месяца до официального срока истечения действия этой программы, таким образом, помощь не смогут получить около 19 тысяч человек, подавших заявки, пишет в четверг "Коммерсант".

- В Капотне вновь зарегистрировано многократное превышение допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе - почти в 15 раз. Сообщается также о загрязнении воздуха диоксидом серы.

- Северокорейский грузопассажирский паром "Mangyongbong" пришел в порт Владивостока, тем самым открыв морское сообщение между Россией и КНДР. Теперь уплыть в страну Чучхе можно каждую пятницу.

- Кинокритики на Каннском кинофестивале встретили овацией фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".