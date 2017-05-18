Тереза Мэй пообещала принять меры для сокращения миграции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Одним из главных посылов предвыборного манифеста Консервативной партии Великобритании станут дальнейшие меры по сдерживанию миграции, сообщила BBC, ознакомившаяся с этим документом накануне его публикации. От британских компаний потребуют больше платить за наем иностранной рабочей силы, а от самих мигрантов будут ожидать более высоких отчислений в систему национального здравоохранения NHS.

Премьер-министр Тереза Мэй намерена подтвердить, что по-прежнему привержена своей цели урезать чистый приток мигрантов в страну до десятков тысяч человек в год, поскольку высокий уровень миграции, по ее словам, может повредить целостности общества. Кроме того, премьер-министр намерена поставить перед своим правительством задачу по снижению уровня и по контролю за миграцией и из стран Европы после выхода Британии из состава ЕС. По словам близких к Мэй источников, премьер ясно дает понять, что Brexit будет означать конец свободы передвижения в ее нынешнем виде.

Мэй намерена задействовать экономические рычаги с тем, чтобы уменьшить желание работодателей нанимать иностранную рабочую силу. С этой целью она предлагает вдвое повысить сумму, которую предприятия выплачивают в казну за каждого взятого на квалифицированную работу выходца из стран за пределами Евросоюза. При этом критики утверждают, что план консерваторов по радикальному снижению чистой миграции невозможно реализовать на практике без ущерба для экономики страны.

Помимо мер по сокращению миграции Мэй готовится объявить о ряде шагов, направленных на то, чтобы справиться с ростом стоимости социальной поддержки. Так, доплата к расходам на отопление, которую сейчас получают все пенсионеры без исключения вне зависимости от их нужд, будет поставлена в зависимость от материального состояния получателя, а высвободившиеся средства пойдут непосредственно на заботу о престарелых.

Премьер-министр обещает, что никому при его жизни, а также пережившему его партнеру, если такое случится, не придется продавать свой дом, чтобы оплачивать услуги по уходу за ними. Манифест содержит также обещание покончить со всеобщими бесплатными школьными завтраками для учеников младших классов.

По некоторым данным, в манифесте будет также провозглашен отказ от принятого на выборах 2015 года обещания не повышать подоходный налог, налог на добавленную стоимость и взносы в фонд социального страхования.