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Экс-адмирал ВМС США приговорен к 1,5 годам тюрьмы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суд в США приговорил бывшего адмирала ВМС США Роберта Гилбо к 18 месяцам тюремного заключения в рамках дела о коррупции, сообщает телеканал ABC.

В июне 2016 года Гилбо был признан виновным после того, как он признался, что солгал федеральным служащим о том, что никогда не получал взятки от малайзийского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, известного как Толстый Леонард.

Сам предприниматель ранее признал, что подкупал американских военных для получения от них секретной информации, которая могла быть полезной для его компании Glenn Defense Marine Asia, она занимается поставками продовольствия и топлива военным кораблям.

Отмечается, что на момент осуждения в прошлом году он находился на действительной военной службе и стал, таким образом, первым действующим американским адмиралом, которого признали виновным в преступлении особо серьезного характера.

Бывший адмирал ВМС США в суде сказал, что "сожалеет" о случившемся и не может объяснить свои действия.

"Я никогда не хотел заканчивать свою карьеру подобным образом. Мне некого винить, кроме себя самого. Но я хочу сказать, что горжусь своей карьерой и тем, что я американец", - добавил 56-летний Гилбо.

Теги: США
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