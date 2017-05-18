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Иран ввел ответные санкции в отношении США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - МИД Ирана объявил в четверг о введении санкций в отношении физических и юридических лиц США в ответ на аналогичные рестриктивные меры, принятые накануне Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Санкции введены в отношении девяти физических лиц и компаний США, которые сыграли роль "в грубом нарушении прав человека путём прямого или косвенного участия в преступлениях против человечества на оккупированных сионистским режимом территориях", цитируют иранские СМИ внешнеполитическое ведомство страны.

Обновленный санкционный список МИД Ирана будет объявлен после утверждения соответствующими органами, говорится в сообщении.

Накануне министерство финансов США дополнило санкционный список, касающийся ракетной программы Ирана и оказания помощи Сирии, тремя физическими лицами и четырьмя компаниями.

Согласно заявлению министерства, обнародованном в минувшую среду, среди лиц, попавших под санкции - двое иранских военных, один из которых является директором организации, связанной с программой твердотопливных баллистических ракет, а второй оказывает различную поддержку Сирии, включая помощь в приобретении Дамаском взрывчатых веществ.

Тегеран назвал решение администрации США неприемлемым, незаконным и противоречащим международным нормам.

При этом Иран подтвердил свое "неоспоримое право на продвижение оборонных возможностей" и заявил, что он будет решительно продолжать ракетную программу, которая никоим образом не противоречит международным обязательствам и резолюции СБ ООН № 2231.

Теги: Иран, США
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