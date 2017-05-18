Европарламент призвал Москву расследовать сообщения о задержаниях геев в Чечне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Европарламент призвал Москву провести беспристрастное расследование сообщений о произвольных задержаниях и пытках геев в Чечне.

Обсуждение газетных публикаций и других источников, сообщивших о преследованиях геев в Чечне, стало предметом дискуссии 16 мая на пленарной сессии Европарламента, по итогам которой в четверг принята резолюция.

Авторы проекта резолюции исходили как из международного и европейского законодательства, обязательств России в качестве члена Совета Европы, так и из Конституции и законов РФ.

Европарламент призывает российские власти "прекратить эту кампанию преследований, немедленно освободить тех, кто незаконно задержан, обеспечить юридическую и физическую защиту жертвам, правозащитникам и журналистам, которые работали над этим делом, разрешить международным правозащитным организациям провести свое достоверное расследование предполагаемых преступлений".

Депутаты ЕС "осудили все заявления чеченских властей, которые оправдывают насилие в отношении ЛГБТИ и подстрекают к нему, в том числе заявление представителя правительства Чечни, отрицающее существование гомосексуалов в Чечне".

Европарламент "подчеркивает, что Россия и ее правительство несут главную ответственность за расследование этих актов, за привлечение виновных к судебной ответственности и защиту всех российских граждан от злоупотреблений".

Резолюция приветствует создание соответствующей рабочей группы под руководством российского уполномоченного по правам человека, призывает Кремль поручить Генпрокуратуре обеспечить подлинную анонимность и другие средства защиты для жертв и свидетелей "чеченской антигеевской чистки" и их семей с тем, чтобы те могли участвовать в расследовании. Представительство ЕС и посольства стран союза в Москве намерены активно следить за расследованием, активно взаимодействовать с жертвами преследований - ЛГБТ, журналистами и правозащитниками, которым угрожает опасность.

Кроме того, Европарламент призвал государства-члены ЕС "содействовать процедурам рассмотрения просьб об убежище для жертв подобных преследований, журналистов и правозащитников в соответствии с европейским и национальным законодательством".

Депутаты ЕС напомнили, что региональные, культурные и религиозные ценностные системы не должны использоваться в качестве предлога для попустительства или участия в дискриминации, насилии, пытках, задержаниях, в том числе по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.