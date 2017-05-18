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Рада отменила "закон Савченко"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Украинский парламент принял поправки в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый "закон Савченко".

На пленарном заседании четверг за соответствующий законопроект №5534 проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Таким образом, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания "день за день".

Так называемый "Закон Савченко" (закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания") вступил в силу 23 декабря 2015 года. Суть его в том, что в Уголовный кодекс были внесены поправки, в соответствии с которыми один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания.

Принятие закона было инициировано депутатом Рады Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении на территории РФ.

Как пояснил на заседании Рады глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, "просто часть статьи Уголовного кодекса возвращается назад в том же виде, в котором ее в свое время убрали".

"Сегодня за тяжкие и особо тяжкие преступления насильники, убийцы, как правило, сидят в СИЗО. Все, кто даже совершили тяжкие и средней тяжести преступления, как правило, идут на поруки, под домашний арест. Важной мотивацией сегодня лично для меня является то, что убийца, насильник и предатель должны сидеть день за день", - сказал он.

В свою очередь автор законопроекта Антон Яценко (группа "Видродження") отметил, что принятый ранее парламентом закон, предусматривающий зачисление дня пребывания в СИЗО за два дня колонии, был большой ошибкой, которая, по его словам, стоила 55 жизней, 22 изнасилования, 760 разбойных нападений.

"И вышли сейчас на свободу преступники, которые убивали, разбойники. Конечно, мы должны этот беспредел остановить", - указал парламентарий.

Теги: Украина
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