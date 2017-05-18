Де Мистура сообщил о начале переговоров о новых принципах Конституции Сирии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Встречи между делегацией Дамаска и офисом спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры на экспертном уровне для обсуждения вопросов, связанных с Конституцией Сирии, начнутся в четверг.

"Специальный посланник с удовлетворением сообщает о начале переговоров экспертов правительственной делегации и канцелярией спецпосланника по вопросам и идеям, касающимся Конституции, включая рассмотрение ее основных принципов", - говорится в заявлении Де Мистуры, поступившем в "Интерфакс".